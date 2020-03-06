"Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про конверти для "слуг народу" Скороход розповіла в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" на 5 каналі.

За її словами, незаконні виплати нардепам "СН" становлять від 5 до 15 тисяч доларів США. Платять тільки "слухняним" - тим, хто протягом місяця голосував згідно з інструкціями керівництва. Рядові члени фракції отримують за "слухняність" 5 тисяч доларів щомісяця, а нардепи, що займають керівні посади, - 15 тисяч доларів. Гроші передаються в конвертах на особистій зустрічі з одним із заступників глави фракції "СН" в парламенті.

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