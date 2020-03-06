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06.03.20 15:35

Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив оголошеного ДБР у розшук Жеваго "вийти на зв'язок": "Тоді можна обговорювати проблеми". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запропонував генеральному директору АТ "АвтоКрАЗ" (Кременчук Полтавської обл.) Євгену Черняку переказати власнику фінансово-промислової групи, до якої входить КрАЗ, Костянтину Жеваго, щоб він "вийшов на зв'язок" для обговорення ситуації, що склалася на підприємстві, зокрема з держзамовленнями.

"Перекажіть власникам, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна обговорювати і проблеми банкрутства, і вийти з усіх позовів, судових справ. Думаю, це єдиний вихід. Паралельно ми все зробимо, але коли власник компанії, якій держава дає гроші, в розшуку, можуть бути проблеми. Давайте зараз разом попрацюємо. Не держава винна, що власник десь і в розшуку", - сказав Зеленський під час відвідування підприємства в межах робочого візиту в Полтавську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завод повертає нам власника, а ми повертаємо держзамовлення", - додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Нагадаємо, 9 жовтня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради, мільярдера Костянтина Жеваго, який був власником банку "Фінанси і кредит". Йому інкримінують причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку. 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що Жеваго переховується в одній із країн Європи.

За даними ЗМІ, власником холдингової компанії "АвтоКрАЗ" є Костянтин Жеваго.

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