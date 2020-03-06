Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив оголошеного ДБР у розшук Жеваго "вийти на зв'язок": "Тоді можна обговорювати проблеми". ВIДЕО

"Перекажіть власникам, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна обговорювати і проблеми банкрутства, і вийти з усіх позовів, судових справ. Думаю, це єдиний вихід. Паралельно ми все зробимо, але коли власник компанії, якій держава дає гроші, в розшуку, можуть бути проблеми. Давайте зараз разом попрацюємо. Не держава винна, що власник десь і в розшуку", - сказав Зеленський під час відвідування підприємства в межах робочого візиту в Полтавську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Завод повертає нам власника, а ми повертаємо держзамовлення", - додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив заарештувати екснардепа Жеваго, його оголошено в міжнародний розшук, - ГПУ

Нагадаємо, 9 жовтня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради, мільярдера Костянтина Жеваго, який був власником банку "Фінанси і кредит". Йому інкримінують причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку. 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що Жеваго переховується в одній із країн Європи.

За даними ЗМІ, власником холдингової компанії "АвтоКрАЗ" є Костянтин Жеваго.