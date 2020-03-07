Нове покоління є, від нашої команди залежить успішне майбутнє України, - Гончарук. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гончарука у фейсбуці.

"За пів року роботи наша команда заклала фундамент реформ, однак багато чого ми просто не встигли. Ми не підлаштовувалися під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміс із совістю, завжди керувалися цінностями, притаманними нашому українському народові.

Я вдячній нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні пів року. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване заради успішного майбутнього нашої держави", - сказав експрем'єр.

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