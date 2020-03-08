Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Інформатору стало відомо на місці події, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські розповіли, що попередньо, фура рухалася Бориспільською окружною з боку Харкова, а Peugeot виїжджав на перехрестя з другорядної дороги. Саме там і відбулося зіткнення. Від удару вантажівка і легковик вилетіли в поле.

Peugeot фактично розірвало на шматки. У салоні автомобіля були двоє чоловіків і жінка. Всі вони загинули. Вантажівка перекинулася на бік. Водій не постраждав. Автомобілі не заважали проїзду автомобілів, але на час проведення слідчих дій поліцейські перекривали дорогу.

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Фото: kiev.informator.ua