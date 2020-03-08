Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
08.03.20 11:15

Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 7 березня на Бориспільській окружній зіткнулися фура Renault і Peugeot 307 CC. В результаті аварії загинули три людини.

Про це Інформатору стало відомо на місці події, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські розповіли, що попередньо, фура рухалася Бориспільською окружною з боку Харкова, а Peugeot виїжджав на перехрестя з другорядної дороги. Саме там і відбулося зіткнення. Від удару вантажівка і легковик вилетіли в поле.

Peugeot фактично розірвало на шматки. У салоні автомобіля були двоє чоловіків і жінка. Всі вони загинули. Вантажівка перекинулася на бік. Водій не постраждав. Автомобілі не заважали проїзду автомобілів, але на час проведення слідчих дій поліцейські перекривали дорогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянин України загинув у ДТП у Польщі

Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 01
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мікроавтобус зіткнувся з поїздом у Закарпатській області, п'ятеро постраждалих, - поліція. ФОТО

Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 03
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 04
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 05
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 06

Також читайте: "Ланос" і фура зіткнулися на Харківщині: четверо загиблих. ФОТО

Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 07
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 08
Фото: kiev.informator.ua

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100