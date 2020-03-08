"Генпрокурор має бути з яйцями. Мені подобається Андрій Портнов як генпрокурор" - "слуга народу" Дубінський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це депутат заявив у прямому ефірі телеканалу "НАШ", відповідаючи на запитання ведучої, хто б, на його думку, міг бути гідним кандидатом на цю посаду.

"Мені здається, що генеральний прокурор повинен бути такою людиною з яйцями, який готовий прийти, взяти і за законом, і абсолютно в рамках своїх повноважень займатися розслідуванням злочинів. Зараз, виходячи зі спілкування, яке у мене було з різними представниками нашої партії, близько прокурорськими чиновниками, то мені дуже подобається Андрій Портнов як генеральний прокурор. Але ми розуміємо, що це неможливо як політичне рішення", - сказав Дубінський.

Як альтернативу він запропонував заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова.

"Це людина, яка в ОП відповідає за судово-прокурорську вертикаль і правоохоронні органи. По-моєму, цілком прекрасний кандидат для того, щоб пересаджати всю цю шоблу", - заявив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пішов нхй. Пішов нхй ще разок", - "слуга народу" Дубінський спілкується з громадянами. СКРИНШОТ

Також Дубінський уточнив, що заважає призначити Портнова.

"По-перше, це політичне рішення. Якщо на нього президент буде готовий, це був би класний варіант, я б його підтримав. Але я думаю, що це дискусійне питання, а нам потрібно зараз швидко перейти до роботи Генеральної прокуратури, як і до роботи Кабміну, як і до нормальної роботи парламенту", - висловився політик.

Зазначимо, Андрій Смирнов - відомий український адвокат. Він захищав лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана, ексглаву фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, а також головного редактора проросійського видання "Страна.ua" Ігоря Гужву.