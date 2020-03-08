Марш за права жінок відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми виходимо на Марш. щоб змусити державу почути про наші проблеми, ратифікувати Стамбульську конвенцію і зменшити кількість насильницьких злочинів, забезпечивши належну реакцію правоохоронних органів і захист жертв", - заявили організатори заходу.
Учасники акції виступають за право жінки "сприйматися людиною, а не сексуальним об'єктом, з такими ж правами і обов'язками, з такою ж відповідальністю, як і чоловіки".
Паралельно на Михайлівській площі тривала акція "Марш проти абортів", також прийшла група жінок, які назвалися антифеміністками. Вони принесли з собою траурні вінки і труну з написом "Фемінізм".
У Марші за права жінок взяла участь посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
За оцінкою поліції, в Марші жінок взяли участь близько 2 тис осіб. Порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Нацгвардії України.