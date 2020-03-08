Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поховали Олега Котенка на Смолянському військовому кладовищі Житомира, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Житомир.info.
Олег Михайлович Котенко (позивний Кот) народився 6 жовтня 1973 року, жив у Житомирі. Був учасником АТО, кіборгом, військовослужбовцем розвідувального підрозділу 95-ї окремої аеромобільної (на той час) бригади.
Тіло чоловіка знайшли 6 березня близько 15:00 у під'їзді будинку з вогнепальним пораненням, поруч із тілом був його мисливський карабін. Поліція розслідує подію як самогубство.
У нього залишилися батьки, дружина і дві дочки.