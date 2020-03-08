Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
08.03.20 19:58

Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 березня, в Житомирі відбулось прощання з Олегом Котенком (позивний Кот), тіло якого знайшли 6 березня в під'їзді будинку.

Поховали Олега Котенка на Смолянському військовому кладовищі Житомира, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Житомир.info.

Читайте також: Церемонія прощання із загиблим на Донбасі лейтенантом 93-ї ОМБ Дмитром Фірсовим відбудеться 9 березня у Вінниці

Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 01
Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 02
Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 03
Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 04
Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 05

Дивіться також: Українського воїна 58-ї ОМБ Володимира Черненка поховали 6 березня на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 06

Олег Михайлович Котенко (позивний Кот) народився 6 жовтня 1973 року, жив у Житомирі. Був учасником АТО, кіборгом, військовослужбовцем розвідувального підрозділу 95-ї окремої аеромобільної (на той час) бригади.

Тіло чоловіка знайшли 6 березня близько 15:00 у під'їзді будинку з вогнепальним пораненням, поруч із тілом був його мисливський карабін. Поліція розслідує подію як самогубство.

У нього залишилися батьки, дружина і дві дочки.

Дивіться також: Загиблого на Донбасі бійця 72-ї ОМБр Ігоря Гавриляка провели в останню путь у Львові. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100