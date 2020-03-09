Поблажок для Шмигаля не буде, якщо з'являться докази його причетності до "Роттердам+", - "слуга народу" Кравчук. ВIДЕО

Так прокоментувала зв'язок новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі схемою "Роттердам+" заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

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Вона підкреслила: перше, що нова влада зробила в енергетичній сфері, - скасувала формулу "Роттердам+".

"Якщо хоч хтось знайде докази чи зараз будуть якісь корупційні звинувачення – повірте, ніяких поблажок ні для кого не буде. Зараз немає жодної підстави говорити, що Денис Шмигаль є кимось іншим, аніж людиною президента", - наголосила Кравчук.

Видання зазначає, що в 2017-2018 роках, коли Денис Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, енергетичний холдинг Ріната Ахметова задешево, за копійки купував вугілля на Донбасі і за формулою "Роттердам+" виробляв з нього електроенергію на Бурштинській ТЕС, яку за європейськими цінами продавав до Європи, зокрема, до Словаччини – маючи при цьому величезні надприбутки.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду.

Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Також було значно оновлено склад Кабміну.