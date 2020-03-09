"Я тобі не туристичний бренд", - у Львові відбувся Марш жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомив кореспондент hromadske, акція розпочалася біля міської Ратуші, передає Цензор.НЕТ. Учасники пройшли вулицями Львова.

Марш жінок у Львові підтримали не лише жінки, а й чоловіки. Усього до маршу приєдналися близько 200 людей pic.twitter.com/4JZsLkFqtF — hromadske (@HromadskeUA) March 8, 2020

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У Марші взяли участь також люди, переодягнені в костюми з антиутопічного серіалу "Оповідь служниці", за сюжетом якого жінок забирають у спеціальні табори, де їх готують до єдиної цілі - зачати та народити дитину для офіцерів, чиї дружини не здатні це зробити.

"Якщо не робити якихось кроків на випередження, то українське суспільство щодо прав жінок може перетворитися на цю антиутопічну країну з фільму", - розповіла організаторка акції Марта Чумало.

Участь в акції також брали чоловіки. За словами правоохоронців, до неї приєдналися близько 200 чоловіків. Стільки ж було і поліцейських. Акція минула мирно.

Однак Марта Чумало повідомила у Facebook, що невідомі закидали деяких учасниць акції яйцями і вилаяли. Постраждалі жінки звертатимуться в поліцію.

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Водночас біля міської ради три десятки людей почали акцію проти абортів. "Ми організували цю акцію, тому що виступаємо проти легалізації абортів. Зібралися, щоб більше людей нас почуло саме сьогодні. Ми проти абортів", - розповів активіст Ростислав Романченко.

Зазначимо, що Марші жінок в Україні 8 березня відбулися також у Києві, Харкові, Херсоні та Запоріжжі.









Фото: Ярема Чуйко/hromadske

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