Українські воїни з нагоди дня народження Тараса Шевченка зачитали свої улюблені вірші поета. ВIДЕО

Українські воїни з нагоди такої дати зачитали свої улюблені уривки з поезії Тараса Шевченка, передає Цензор.НЕТ.
"Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли", - продекламировали воины.
"І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава,
І воля святая!" - зачитали воины.