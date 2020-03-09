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09.03.20 11:14

"Дівчинку не чіпайте": як Мендель 6 разів підставила Зеленського. ВIДЕО

У черговому випуску нового проєкту "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва розкладає по поличках черговий скандал, пов'язаний із гуру комунікацій президента Володимира Зеленського - Юлією Мендель.

Як так сталося, що речниця президента виставила його повним профаном в інтерв'ю західним ЗМІ, та ще й залучила до іміджевого порятунку шефа авторів, які підігравали (або й продовжують підігравати) російській пропаганді?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - лише факти.

Нагадаємо, 7 березня Guardian Weekend опублікував свою статтю про Зеленського. ОП на сайті Президента навів розшифровку розмови, водночас не подано іноді доволі жорсткі оціночні судження авторів Шона Вокера та Ендрю Рота.

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