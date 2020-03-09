Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео: naparise.com

Дмитро Фірсов народився 05.01.1980 року. З перших місяців війни пішов добровольцем на фронт у складі батальйону "Донбас", брав участь в евакуації побратимів з "Іловайського котла". З кінця жовтня 2014 року проходив службу в 93-й бригаді. Пройшов бої за Донецький аеропорт, за опорний пункт "Мурашник" (висота 93-17 біля злітної смуги ДАП), бої за Бахмутку, в районі Новотроїцького, Новоселівки Другої. Улітку 2015-го під час боїв за Невельське зазнав контузії в результаті підриву БМП, у листопаді 2014 був поранений під час проведення розвідки біля селища міського типу Старомихайлівка. Нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни". Брав участь у міжнародних навчаннях ORBITAL та Combined Resolve (у Німеччині). Через війну переїхав із сім'єю до міста Вінниця.

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Поховали Дмитра Фірсова на Алеї Слави центрального кладовища Вінниці. У Героя залишилися дружина та син.



























Фото: misto.vn.ua, naparise.com