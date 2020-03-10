Хто хоче продавати воду в окупований Крим і довести країну до дефолту. ВIДЕО

Так чому ж розмови оточення олігарха Ігоря Коломойського про дефолт - не випадковість і чи зможе Коломойський руками своєї медіасвити довести Україну до дефолту? А також хто планує заробити грошенят на активне просування теми поставок води в окупований Росією Криму?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - самі факти.

Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Зазначимо, що згідно з Женевською конвенцією 1949 року, вся відповідальність за становище людей на окупованій території лягає на країну-окупанта. Статті 55-60 Женевської конвенції перераховують той життєвий мінімум, який має забезпечити держава-окупант: продукти і предмети гігієни, санітарні матеріали і все необхідне для проведення релігійних служб. Держава-окупант має взяти під свій захист дитячі установи і лікарні, прийняти гуманітарну допомогу ззовні, не намагаючись скорегувати її призначення. Тому в разі "гуманітарної загрози" населенню Росія, як країна-окупант, зобов'язана забезпечити громадян, які проживають у Криму, водою.

7 березня, народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський на своїй сторінці в Facebook повідомив, що МВФ відмовив Кабміну Шмигаля в новому кредиті, і в травні Україну чекає дефолт. Пізніше Дубінський видалив цей пост без будь-яких пояснень.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"