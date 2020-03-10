Батьки побили неповнолітню доньку в центрі Полтави: дитину помістили в реабілітаційний центр, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Повідомляється, що поліції Полтави був виявлений у соціальній мережі фрагмент відеозапису, де дорослий чоловік жорстоко поводиться з неповнолітньою дівчиною. Із відео було зрозуміло, що застосування сили до дитини відбувалося біля одного з парків у центральній частині міста Полтава.

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Фото: сайт поліції

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 125 Кримінального кодексу України.

Під час проведення оперативно-розшукових слідчих дій особи встановлені.

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З метою захисту дитини від насильства її помістили до дитячого реабілітаційного центру. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо доцільності подальшого перебування дівчини в цій родині.