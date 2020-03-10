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10.03.20 14:07

"Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Верховний Суд України сьогодні, 10 березня, розглядає скаргу захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство. У центрі Києва і під стінами суду пройшов марш на його підтримку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні Верховний Суд розглядає касаційну скаргу захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство. Тим часом в центрі Києва відбувся марш на підтримку Дмитра Балабухи. Учасники акції пройшли маршем з Майдану Незалежності до будівлі суду. Активісти несли транспарант з написом "Дмитру Балабусі - справедливий вирок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Неправильна оцінка злочину", - адвокати подали касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

"Ми не просимо визнати Дмитра Балабуху невинним. Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо, враховуючи всі обставини цієї трагедії і перекваліфікувати статтю з навмисного вбивства на вбивство в стані сильного душевного хвилювання", - заявили організатори мітингу.

Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 01
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 02
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 03
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 04
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 05
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 06
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 07
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 08
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 09
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 10
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 11
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 12
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 13
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 14
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 15
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 16
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 17
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 18
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 19
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 20
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 21
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 22
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуха, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.

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