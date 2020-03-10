Провід намотують на головку члена, другий - на мізинець ноги, поливають гарненько, вмикають струм і тримають, - агент СБУ Сугерей про катування в донецькій "Ізоляції". ВIДЕО

Про це він розповів у програмі "Своя війна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мене кидають на якусь металеву плиту, прив'язують скотчем у позі сніжинки, обличчям вниз з мішком на голові, під голову - подушечку, знімають взуття. Ну, думаю, зараз напевно просто відрубають ноги, явно тут щось не так. Знімають шкарпетки, хтось одягає рукавичку гумову, все це з криками і матами, періодично отримуєш по нирках, по голові, з тебе знімають штани ... Уявіть, що може чоловік подумати?" - зазначив Сугерей.

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"У них є дуже багато комбінацій, вони всі в них відпрацьовані. Тобі можуть вставити дріт між сідниць, намотати на мошонку або головку члена, другий провід намотується на мізинець ноги, поливають гарненько, вмикають струм і тримають його. Усіх нас колись бив струм - це такий маленький удар. Але там його просто вмикають і тримають. Мізки в тебе просто киплять, вони горять. Це все тривало до опівночі, все дуже інтенсивно. Потім розмотують і кидають у карцер. Весь цей час я був у карцері. Згодом - знову підйом, тебе кудись тягнуть, прив'язують до стільця і на мошонку намотують дріт і знову все повторюється по колу", - розповів колишній в'язень російських окупантів.

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"Бувало, що я просто просив - убийте, бо це неможливо витримати. І вони будуть катувати, допоки ти або не перетворишся на овоч якийсь, або поки не отримають те, чого хочуть. Вони люблять відбивати нирки, ось в одне й те саме місце, монотонно, це просто зводить з розуму. Плюс ще тортури, в туалет тебе ніхто не відпустить, і просто прямо от ходиш от як є. Або лежачи, або скотчем примотаним до стільця, з мішком на голові. Вони дуже люблять відбивати геніталії, для чоловіків, мені здається, це дивна поведінка. Я ніколи не думав, що так можна, я з мошонки знімав шкіру руками. Шкіра злазить, гематоми просто страшні. У результаті вони ставлять тебе до "стіни плачу", руки вивернуті. І ти стаєш з мішком на голові до цієї стіни і ти стоїш, скільки можеш вистояти. Коли мені голки під нігті засовували, я відпочивав у цей момент", - резюмував Сугерей.

Повну версію інтерв'ю дивіться за ПОСИЛАННЯМ.

Сугерей Олег Вікторович (позивний Голландець). До війни працював у видавництві. Брав участь у харківському Євромайдані. З початком бойових дій був мобілізований у ЗСУ. Виконував бойові завдання в 22-му і 37-му батальйонах територіальної оборони. Після демобілізації в 2015 році добровільно вступив у 8-й окремий полк спеціального призначення. Згодом перейшов у контррозвідку СБУ. Виконував низку завдань на окупованих територіях Донбасу. Був захоплений у полон 16 березня 2017 року під час поїздки до окупованого Донецька. 33 місяці провів в застінках і в'язницях російсько-окупаційних військ, з них 31 місяць в "одиночці". Звільнений з полону 29 грудня 2019 року.