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10.03.20 15:05

Путін погодився на обнулення своїх президентських термінів: Якщо підтримають росіяни і Конституційний суд РФ. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін погодився на зняття обмеження на президентство за умови, що це підтримають громадяни Російської Федерації та Конституційний суд РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу в Держдумі, трансляція якого велася на офіційному сайті нижньої палати російського парламенту.

"Зрозуміло, лише якщо громадяни підтримають таку пропозицію і таку поправку, скажуть "Так" під час загальноросійського голосування 22 квітня. У принципі, цей варіант був би можливий, але за однієї умови: якщо конституційний суд Російської Федерації дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме принципам і основним положенням Основного закону", - заявив Путін.

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Раніше депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова під час засідання Держдуми щодо ухвалення поправок до Конституції запропонувала прибрати обмеження щодо кількості президентських термінів у Конституції і обнулити терміни після ухвалення поправок до Основного закону країни.

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