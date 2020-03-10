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10.03.20 16:52

Виламали сидіння і розбили вікна: невідомі влаштували погром у вагоні електрички у Львові. ВIДЕО

Хулігани 8 березня розтрощили вагон приміського поїзда №6056 Львів-Сокаль. Вандали виламали сидіння, розбили скло вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Погром вагона приміського поїзда зловмисники зняли на відео, яким, очевидно, вирішили похвалитися в соціальних мережах.

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Виявивши пошкодження рухомого складу, залізничники повідомили про хуліганський випадок працівникам Національної поліції, які прибули на кінцеву станцію Сокаль, однак хуліганів у поїзді вже не було.

Зараз правоохоронці проводять розслідування цього випадку і встановлюють особи зловмисників, а залізничники підраховують суму збитків, завданих вандалами, і визначають обсяги додаткових робіт, необхідних для відновлення пошкодженого вагона.

"На закінчення хотілося додати, що ми вважаємо такі дії неприпустимими і, якби ми голосували під відео в Instagram, то вибрали б перший варіант. Сподіваємося, винних буде встановлено і притягнуто до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Виламали сидіння і розбили вікна: невідомі влаштували погром у вагоні електрички у Львові 01

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