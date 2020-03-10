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10.03.20 16:59

Роботу мережі порностудій блоковано в Києві, - кіберполіція. ВIДЕО

Співробітники кіберполіції Київщини викрили подружню пару, що організувала діяльність мережі порностудій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що фігуранти на території Києва організували незаконну діяльність 5 студій із виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції в мережі інтернет. До створення порнографічного контенту подружжя залучило понад 30 громадянок України віком від 18 до 30 років, в основному студенток.

За допомогою спеціальних комп'ютерних програм дівчата спілкувалися з іноземними відвідувачами платних відеочатів на спеціалізованих сайтах. Вартість однієї хвилини приватної розмови становила від 3 до 10 доларів. Таким чином місячний дохід однієї студії становив понад 300 тис. гривень.

З метою конспірації злочинної діяльності організатори налагодили систему шифрованого зв'язку з віддаленим сервером, на якому розміщувалася система управління обліковими записами моделей.

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Роботу мережі порностудій блоковано в Києві, - кіберполіція 01

Кіберполіція провела обшуки в офісах порностудій. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, професійне фото- і відеоустаткування, база даних моделей, фінансова інформація і документація.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Після отримання висновку комп'ютерно-технічних експертиз організаторам порнобізнесу буде оголошено про підозру. Їм загрожує до 7 років ув'язнення.

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