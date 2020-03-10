Роботу мережі порностудій блоковано в Києві, - кіберполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що фігуранти на території Києва організували незаконну діяльність 5 студій із виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції в мережі інтернет. До створення порнографічного контенту подружжя залучило понад 30 громадянок України віком від 18 до 30 років, в основному студенток.

За допомогою спеціальних комп'ютерних програм дівчата спілкувалися з іноземними відвідувачами платних відеочатів на спеціалізованих сайтах. Вартість однієї хвилини приватної розмови становила від 3 до 10 доларів. Таким чином місячний дохід однієї студії становив понад 300 тис. гривень.

З метою конспірації злочинної діяльності організатори налагодили систему шифрованого зв'язку з віддаленим сервером, на якому розміщувалася система управління обліковими записами моделей.

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Кіберполіція провела обшуки в офісах порностудій. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, професійне фото- і відеоустаткування, база даних моделей, фінансова інформація і документація.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Після отримання висновку комп'ютерно-технічних експертиз організаторам порнобізнесу буде оголошено про підозру. Їм загрожує до 7 років ув'язнення.

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