Україна через коронавірус може закрити низку пропускних пунктів на кордоні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми продовжуємо температурний скринінг на всіх постах в'їзду. Від початку скринінгу протестовано понад 1,6 млн осіб. Люди з температурою становлять невеликий відсоток. Одне з питань - розгляд можливості продовження температурного скринінгу всюди або ми все-таки з урахуванням поширення ситуації будемо ухвалювати рішення і запускати (людей в Україну. - Ред.) лише через міжнародні визнані пункти в'їзду в Україну. Чи можемо обмежити кількість пунктів в'їзду, через які будуть приїжджати і виїжджати з території України пасажири, люди з інших країн і громадяни України. Це світова практика, так прописано в міжнародних медико-санітарних правилах, що коли визнається надзвичайна ситуація, то в країні можуть працювати тільки певні пункти в'їзду", - розповів Ляшко.

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