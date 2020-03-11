В окупованому Бахчисараї завершилися обшуки у кримських татар, - правозахисники. ВIДЕО

Про це повідомляє об'єднання "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

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"В цей момент закінчується останній обшук на сьогодні в Амета Сулейманова. Обшук відбувався спочатку в нього вдома, потім, годині об 11 дня, приїхали в його магазин мобільного зв'язку. І ось до цього часу, близько першої години дня, вже відбувався обшук тут. На цей момент обшук закінчився. Сулейманова Амета завели в "Газель" і відвозять", - повідомили в "Кримській солідарності ".

Активісти висловили припущення, що його відвезуть в управління ФСБ у Сімферополі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФСБ РФ проводить серію обшуків у будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.

За інформацією правозахисників, у результаті обшуків затримано 5 осіб.

Прокуратура АР Крим спільно з ГУ Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків в будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.