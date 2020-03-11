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11.03.20 16:51

Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міністри в українському уряді відмовилися від своїх премій до кінця цього року.

Про це заявив Шмигаль на брифінгу за результатами засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року", - сказав він.

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"Ухвалено рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах розглядатиметься за результатами роботи впродовж року під час громадської дискусії - чи заслужили міністри на премії", - додав Шмигаль.

"Залишається зарплата, яка не повинна перевищувати 5 середніх заробітних плат по Україні. Залишаються надбавки, передбачені законом. Надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%. Таке обмеження також прийнято", - зазначив прем'єр-міністр.

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