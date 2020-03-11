Усіх, хто наближається до Ердогана, тепер знімають на теплову камеру. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

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Помічник знімав на відео журналістів і політиків, які з усіх боків обступили Ердогана.

Офіційний представник президента Туреччини пояснив, що теплову камеру можуть використовувати і на майбутніх зустрічах глави держави, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Раніше на цьому тижні Ердоган вже відмовився від рукостискань з високопосадовцями. Так, він не став тиснути руку президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю і послам, які нещодавно прибули до Анкари.

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Замість рукостискання на зустрічах з ними Ердоган притискав руки до серця, а свої дії пояснював одним словом: "Корона!".