"Ми розуміємо, як діяти на кордонах", - Шмигаль розповів про механізми боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Кабмін має чіткі механізми для мінімізації поширення вірусу.

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"Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всіх необхідних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусу. Ми розуміємо, як діяти на кордонах, в аеропортах, в нас чіткі механізми, які мінімізують поширення вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави та громадян Україна зможе протистояти цьому світовому виклику", - йдеться в повідомленні.