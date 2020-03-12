"Мене тероризували перевірками, а потім знайшли "численні порушення", яких немає", - конфлікт між чиновниками і підприємицею через їдальню в офісі ФДМУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ICTV, підприємиця стверджує, що вона орендує приміщення законно і вчасно розраховується за своїми зобов'язаннями.

"Спочатку мене затероризували перевірками. Після перевірок мене звинуватили в тому, що в мене не їдальня, а кафе, і нібито в акті численні порушення, яких за фактом немає ... Які питання можуть бути до мене як до орендаря, якщо цінову політику формує Фонд держмайна, більше того, у мене немає заборгованості ні з оренди, ні з комунальних послуг", - говорить Ландар.

"Ми не звинувачуємо підприємицю. Можливо, в цьому були задіяні колишні співробітники Фонду, але зараз ми вивчаємо питання комплексно і якщо з'ясується, що Фонд помилився, то Фонд свою помилку визнає", - говорить заступник голови ФДМУ Костянтин Кошеленко.

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