Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

У поліції Словацької Республіки розповідають, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, яким керував 43-річний чоловік.

Читайте також: Словаччина й Угорщина оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Унаслідок ДТП загинули 2 людей - 23 та 26 років. Також одна людина зазнала тілесних ушкоджень, 14 мали помірні травми, 16 - легкі.

Після лікування 25 пацієнтів були переведені до лікарень у Ліптовському Мікулаші, Дольному Кубіні, Ружомбероку та Мартіні.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїжджав з АЗС і не надав пріоритету автобусу, який перебував на головній дорозі. Унаслідок зіткнення автобус злетів з дороги у 8-метровий яр.

Також дивіться: Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі офіційних даних про загиблих осіб немає, однак у соцмережах розповідають, що загиблими є 2 мешканці Тячівщини.























