Чи є життя на карантині? Досвід українців в Італії. ВIДЕО

Карантин чи імітація бурхливої ​​діяльності? Як будуть виявляти хворих в Україні, чому в лікарнях немає спеціальних костюмів, куди подіти дітей і ще багато запитань до уряду, який провалив комунікацію в найкращих традиціях попередників.

А для контрасту перенесемося в Італію. Українка, яка багато років живе там, ексклюзивно для "Без цензури" зняла відео про карантин. Тобто про те, яким він повинен бути, якщо влада дійсно хоче вирішити проблему і стримати епідемію.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - самі факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Як повідомлялося раніше, в Італії а протягом доби від коронавірусу померли 196 осіб, що є рекордною цифрою з початку спалаху захворювання.

Загальна кількість померлих від вірусу в Італії станом на вечір 11 березня - 827.

Також протягом доби кількість заражень у країні зросла більш ніж на 2 тисячі випадків і становить 10590. Кількість випадків одужання зросла до 1045.

Глава агентства цивільного захисту Італії Анджело Борреллі пояснив таке значне зростання тим, що дані попередніх днів з Ломбардії були неповними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 108 тис. осіб, п'ятьох передано медикам для обстеження

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.