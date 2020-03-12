Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо. ВIДЕО

Про це він заявив, представляючи Національну платформу примирення і єдності, передає Цензор.НЕТ.
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"Національна платформа примирення і єдності - це не організація, це не фонд. Це центр, який об'єднує державні і громадські ініціативи навколо спільної ідеї національної єдності і розвитку країни. Чому платформу назвали національною? Тому що в нашій країні конфлікт не тільки ж на Донбасі - анексія Криму, бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми і на Закарпатті. Але саме Донбас уже 6 років перебуває у фазі збройного конфлікту. Там вогонь і нам тому "болить", - заявив Сивохо.
"Ми всі пам'ятаємо той Донбас, який був раніше, який так любили, яким пишалися. Пам'ятаємо олімпійські рекорди. Пам'ятаємо рекорди видобутку вугілля. Донбас дивував і медичними досягненнями, і будівництвом нових стадіонів. Ось такий ось Донбас ми хочемо повернути. А разом ми можемо це зробити", - додав він.
"Сьогодні реальність така: за офіційною статистикою, за шість років через війну було вбито понад 13 тисяч громадян України, з них понад 150 дітей, поранено більш як 30 тисяч осіб. Економічні втрати обчислюються десятками мільярдів доларів. Контрабанда, корупція, свавілля, договорняки навколо лінії зіткнення і на КПВВ. За 6 років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і ховає рідних дітей. Ми повинні відповісти собі на питання: чи готові і хочемо ми жити так далі? Пріоритет державної політики президента - мир в Україні. Але досі не сформована єдина система розробки і реалізації державної політики з реінтеграції Донбасу і Криму. Ми готові залучити громадянське суспільство і разом розробити дієву державну політику реінтеграції Донбасу, щоб вона стала фундаментом в роботі з реінтеграції українського Криму. Президентом Володимиром Зеленським озвучено це завдання. Ну, а я, власне кажучи, повинен його виконувати. Час настав", - резюмував Сивохо.