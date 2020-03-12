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12.03.20 15:11

Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Сергію Мисливому, підозрюваному у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокуратури і обрав підозрюваному у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького Сергію Мисливому запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 60 діб без права внесення застави.

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Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 01
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 02
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 03
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 04
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 05
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 06
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану Сергія Мисливого було затримано 10 березня 2020 року.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.

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