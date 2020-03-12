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12.03.20 16:59

В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти патріотичних організацій Одеси намагалися увірватися в готель "Брістоль" на розі Пушкінської і Буніна, де проходить конференція партії "Опозиційна платформа - За життя".

Між ними і прихильниками ОПЗЖ (чоловіками спортивної зовнішності) періодично спалахують бійки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Хтось навіть розпорошив сльозогінний газ. Поліція намагається розділити сторони і не допустити ескалації конфлікту.

Учасники бійки пом'яли капот припаркованої машини.

"З боку патріотів у подіях беруть участь активісти "Дії", "Автомайдану" Євгенія Резвушкіна і "Нацкорпусу", ОПЗЖ захищають співробітники охоронної фірми "Зевс" і приблизно сотня "спортсменів", які приїхали вчора до міста Київською трасою. Між входом у готель і патріотами стоять люди депутата Богдана Гіганова, співробітники охоронного агентства і поліцейські", - зазначає видання.

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"Став відомий порядок денний конференції ОПЗЖ. На ній хочуть усунути Миколу Скорика з посади т.в.о. керівника облорганізації партії і перевести на посаду голови міської організації. Замість нього обласне відділення очолить Вадим Рабинович, якого затвердять кандидатом у мери Одеси. Засідання вже почалося, незважаючи на облогу з боку патріотів. Медведчука, Скорика та Рабиновича немає. У президії депутат облради Вадим Шкарівський і нардеп Тетяна Плачкова. Головуючим на конференції обрали Шкаровського. Скорика перевели на посаду голови міськорганізації. Рабинович став головою обласного осередку", - пише видання.

В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 01
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 02
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 03
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 04
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 05
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 06
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 07
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 08
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 09
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 10
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 11
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 12
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 13

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