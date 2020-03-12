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12.03.20 23:57

Поляк намагався незаконно ввезти в Україну вертоліт, - прикордонники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземець збирався доставити до Бердичева вертоліт, турбінні авіаційні двигуни і чотиритонний головний редуктор, все без відповідних документів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Вантажівка з гелікоптером прибула напередодні в пункт пропуску "Краковець". Прикордонники Мостиського загону раніше отримали інформацію про спробу незаконного ввезення товару і з'ясували під час перевірки, що у громадянина Польщі не було дозвільних документів для ввезення.

"Вертоліт Мі-2, турбінні авіаційні двигуни і головний редуктор вагою 4 тонни і вартістю понад 20 тис. доларів США іноземець мав доставити в Бердичів", - сказано в повідомленні.

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Про вантаж, який, імовірно, є товаром подвійного призначення, поінформовано компетентні органи, додали в Держприкордонслужбі.

Поляк намагався незаконно ввезти в Україну вертоліт, - прикордонники 01

Поляк намагався незаконно ввезти в Україну вертоліт, - прикордонники 02

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