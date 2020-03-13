Законодавчо буде спрощено імпорт товарів для боротьби з коронавірусом і скасовано тендери під час закупівлі медобладнання, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Закупівлі апаратів вентиляції легенів та інших товарів для боротьби з коронавірусом дозволять здійснювати без тендерних процедур. Ініційовані МОЗ зміни до законодавства дозволять органам місцевої влади закуповувати медобладнання, засоби діагностики та лікування коронавірусу без проведення тендера.
Ляшко також повідомив, що до червня уряд ввів обмеження на експорт і реекспорт засобів індивідуального захисту.