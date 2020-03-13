Законодавчо буде спрощено імпорт товарів для боротьби з коронавірусом і скасовано тендери під час закупівлі медобладнання, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закупівлі апаратів вентиляції легенів та інших товарів для боротьби з коронавірусом дозволять здійснювати без тендерних процедур. Ініційовані МОЗ зміни до законодавства дозволять органам місцевої влади закуповувати медобладнання, засоби діагностики та лікування коронавірусу без проведення тендера.

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Ляшко також повідомив, що до червня уряд ввів обмеження на експорт і реекспорт засобів індивідуального захисту.

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