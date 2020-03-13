"Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш?", - Труба та Удовиченко обговорюють справу слідчого Шевцова. АУДІО

Відповідний запис був опублікований у телеграм-каналі "Трубу прорвало", передає Цензор.НЕТ.

"19 вересня 2019 року Труба й Удовиченко вирішили "розповісти" українському суспільству, як розслідується відома "справа Шевцова", - йдеться в повідомленні.

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Удовиченко: А скажіть, будь ласка, вам Русланчик доповідав, що суддю Печерського суду хоче скинути?

Труба: Ні.

Удовиченко: 'Хоче обшукувати у справі. Коротше, є суддя Бусик, Шевченківського суду, у справі, бл#дь, там ось ці, по цим, бл#дь, блогерам, де Шевцова Олена Володимирівна визнана потерпілою і Шевцов Євген.

Труба: А там якесь нове провадження є?

Удовиченко: Провадження від 05.07 щодо судді Печерського суду Бусик. Це мені скидає майбутній губернатор Одеської області. Ну він два питання, ну він говорить: "ти сьогодні ... в Печерський суд".

Труба: А губернатор хто?

Удовиченко: Ой, бл#дь, Кирило, сука, забув його прізвище, там товариш мій. П#дар, сука, тупий, по-перше, так п#здячить суддів, Ви зрозуміли?

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Труба: Вибачте?

Удовиченко: Ну, ви зрозуміли, що він зробив?

Труба: Ну, що він зареєструвався, то я не зрозумів по чому. Алло ...

Удовиченко: Блогери, яких п#здячить Шевцов.

Труба: Ну?

Удовиченко: Суд повернув тимчасово вилучене майно у Шевцова їм. Цим блогерам, підозрюваним. Рішенням суду.

Труба: Угу.

Удовиченко: Що, природно, по п#зді пускає справу, надуману. Купріковим і Шевцовим. Всією цією шоблою-#облою. Іванович реєструє 375-ю і звертається до суду .... Справа реєструється, бл#дь, 05.07 саме за фактом повернення, типу нікого ... і, бл#дь, 12.09 він звертається до Печерського суду з клопотанням на проведення обшуку у судді цього суду Бусик. П#дарас кінчений, тупа тварина, як бачите ... Чувак цей говорить: "Сань, якщо можна, зупиніть". Я про це навіть зараз не подумав.

Труба: А як він дізнався?

Удовиченко: А-а-а

Труба: А як він дізнався?

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Удовиченко: Ну, так вони ж до Печерського суду же і звернулися, бл#ть, вони мабуть хочуть це скоріше як психологічний тиск на суддів, щоб судді перестали їм давати у цій справі санкції. Видно, застосовують психологічний тиск. Ви ж пам'ятаєте, закидати їм клопотання спеціально так би бл#ть довести що їм бл#ть п#зда. Тобто це такий плювок в обличчя. Я навіть, я навіть ох#їв у якій справі бл#ть. Я думав, може він вам щось доповідав. Чорт кінчений. Людина просить: "Ну якщо можна". А я набрав Свєту, Світлана каже "У мене цієї судді немає". Я людині дзвоню: "Та нє, це х#йня". Він каже: "Яка х#йня? Обшуки вже ухвалюються". І ось тільки що мені скинув це клопотання. Я вам перекинув. Ти ох#їв, бл#ть! Людина повернула тимчасово вилучене майно, бл#ть. Ти йдеш на обшук, бл#ть, до судді. Ну це просто, ну, вдома її хочуть. Тупо провести вдома, а вдома у неї шукають "документи, які слугували підставою винесення завідомо неправомірного рішення". Ти шо, чорт, ох#їв? У тебе що є рішення Апеляційного суду, яке його скасувало?! Як ти можеш констатувати, що це "свідомо неправомірне рішення"? Слідчий третього слідчого відділу Територіального управління. Я пропоную таке зробити, я пропоную викликати Олійника, якраз не Руслана, Олійника і сказати "що це таке". Пояснити ситуацію і Руслан обісреться. Ну він уже взагалі ох#їлий, вийшов з-під контролю. Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш? Печерського суду. Ще й у справі Шевцова.

Як повідомлялося, влітку 2018 року заступник начальника Головного управління Національної поліції Євген Шевцов виграв конкурс на посаду керівника управління організації досудових розслідувань ДБР. Як з'ясували журналісти, в роботі комісії були виявлені порушення, а прізвища деяких кандидатів були заздалегідь узгоджені. Також Шевцова підозрюють в незаконному переслідуванні журналістів. Зокрема, за його вказівкою пройшли обшуки в будинку відомого вченого - професора Валерія Іванова через журналістську діяльність його сина Дениса, який проводив розслідування зловживань з боку правоохоронців. Також за позовом Євгена Шевцова Печерський суд в серпні цього року заблокував 18 інтернет-сайтів. Суддя Сергій Вовк мотивував своє рішення тим, що ці сайти фігурують в кримінальному провадженні як "речові докази"