"Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі тест-систем аналізу крові донорів для лікування онкохворих дітей", - наглядова рада "Охматдиту". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардеп Вікторія Сюмар під час брифінгу членів наглядової ради "Охматдиту" в Українському кризовому медіацентрі.

"Ми як члени опікунської ради "Охматдиту" хочемо сьогодні повідомити, що, на жаль, вперше за багато років МОЗ провалив закупівлю тестових систем для перевірки крові донорів, яка використовується для лікування онкохворих дітей, на гепатит та інших хвороб ... "Охматдит" уперше не отримав таких тест-систем. Це означає, що діти, які постійно потребують донорської крові та препаратів крові, можуть бути заражені гепатитом, СНІДом та іншими інфекціями. Допустити цього не можна тому, що це нівелює результати лікування, адже такі діти без імунної системи", - сказала Сюмар.

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