Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

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ВІдео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Під будівлею Печерського райсуду Києва проходить акція на підтримку затриманих вчора за зрив презентації Національної платформи примирення і єдності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Мітингувальники розмістили банер і скандують: "Волю ветеранам".

Тим часом, стало відомо, що Тамаріна підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб (Стаття 296 ч. 2 ККУ). Прокуратура клопоче про його цілодобовий домашній арешт.

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Суд надав захисту Тамаріна час до 17.00 на ознайомлення з матеріалами клопотання.

Сергій Тамарін, позивний Собер - один з тих, хто воював за Маріуполь у складі батальйону "Азов", майор поліції, який керував спецпідрозділом МВС "Схід", повідомляють в Нацкорпусі.

Коли росіяни захопили Крим, Тамарін, маючи за плечима юридичну освіту Харківської юракадемії і роботу в органах внутрішніх справ, пішов на фронт.

"З приходом на схід України російських терористів, я тут же приєднався до тоді ще безіменних "чорних чоловічків". Згодом, після того, як в лютому 2014 з харківського СІЗО вийшов Андрій Білецький та парламент його визнав політв’язнем, ми стали "Азовом", – так в інтерв’ю одному з видань Тамарін згадує свої перші добровольчі дні.

Разом з "Азовом" Сергій брав участь у звільненні Мар’їнки, Маріуполя, в боях за Широкине. Мав важкі травми і контузії. На щастя, зміг повернутися до ладу за трохи більше, ніж два роки. Власне, звання майора отримав позачергово, після боїв за Маріуполь і успішного штурму Мар’їнки.

Після повернення з фронту Тамарін очолив створений в кінці 2014 року спецпідрозділ МВС "Схід", метою якого було забезпечення надійного тилу в Харкові після відходу звідти "чорних чоловічків". Формування спецпідрозділу велося винятково з добровольців.

Ця рота призначалася для завдань підвищеної складності в зоні проведення Антитерористичної операції, пізніше – Операції об’єднаних сил. Сергій Тамарін очолював підрозділ два з половиною роки.

З середини 2019-го молодий, але вже досвідчений командир Собер очолив київський міський осередок Національного Корпусу.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.