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13.03.20 16:08

Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За зрив презентації "Національної платформи примирення і єдності" радника Секретаря РНБО Сергія Сивохо прокуратура просить відправити під цілодобовий домашній арешт члена Національного корпусу, ветерана АТО Сергія Тамаріна.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

ВІдео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Під будівлею Печерського райсуду Києва проходить акція на підтримку затриманих вчора за зрив презентації Національної платформи примирення і єдності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Мітингувальники розмістили банер і скандують: "Волю ветеранам".

Тим часом, стало відомо, що Тамаріна підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб (Стаття 296 ч. 2 ККУ). Прокуратура клопоче про його цілодобовий домашній арешт.

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Суд надав захисту Тамаріна час до 17.00 на ознайомлення з матеріалами клопотання.

Сергій Тамарін, позивний Собер - один з тих, хто воював за Маріуполь у складі батальйону "Азов", майор поліції, який керував спецпідрозділом МВС "Схід", повідомляють в Нацкорпусі.

Коли росіяни захопили Крим, Тамарін, маючи за плечима юридичну освіту Харківської юракадемії і роботу в органах внутрішніх справ, пішов на фронт.

"З приходом на схід України російських терористів, я тут же приєднався до тоді ще безіменних "чорних чоловічків". Згодом, після того, як в лютому 2014 з харківського СІЗО вийшов Андрій Білецький та парламент його визнав політв’язнем, ми стали "Азовом", – так в інтерв’ю одному з видань Тамарін згадує свої перші добровольчі дні.

Разом з "Азовом" Сергій брав участь у звільненні Мар’їнки, Маріуполя, в боях за Широкине. Мав важкі травми і контузії. На щастя, зміг повернутися до ладу за трохи більше, ніж два роки. Власне, звання майора отримав позачергово, після боїв за Маріуполь і успішного штурму Мар’їнки.

Після повернення з фронту Тамарін очолив створений в кінці 2014 року спецпідрозділ МВС "Схід", метою якого було забезпечення надійного тилу в Харкові після відходу звідти "чорних чоловічків". Формування спецпідрозділу велося винятково з добровольців.

Ця рота призначалася для завдань підвищеної складності в зоні проведення Антитерористичної операції, пізніше – Операції об’єднаних сил. Сергій Тамарін очолював підрозділ два з половиною роки.

З середини 2019-го молодий, але вже досвідчений командир Собер очолив київський міський осередок Національного Корпусу. 

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Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 01
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 02
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 03
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 04
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 05
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 06
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 07
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 08
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 09
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 10
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 11
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

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