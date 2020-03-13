Затримано банду, яка скоювала розбійні напади на АЗС у Київській області, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Напередодні в нічний час троє озброєних чоловіків у масках скоїли напад на АЗС у Броварському районі Київської області. Погрожуючи пістолетом касирові і побивши його, зловмисники викрали 800 гривень.
Внаслідок оперативних заходів співробітники поліції затримали підозрюваних. Ними виявилися чоловіки віком 22-31 рік, деякі з них вже мали проблеми з законом.
Під час слідчих дій, один із фігурантів також зізнався в причетності до серії аналогічних злочинів на Київщині.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.