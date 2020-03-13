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13.03.20 21:58

До вівторка в Україну можна повернутися рейсовими літаками, потім можлива евакуація спецбортом, - глава МЗС Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців, які перебувають за кордоном, повертатися в Україну до вівторка, оскільки потім на 2 тижні буде перекрито авіасполучення.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Опівночі з неділі на понеділок почне діяти заборона на в'їзд в Україну іноземців. Виняток - іноземці, які мають тимчасове або постійне проживання в Україні, дипломати, які мають акредитацію в Україні. В окремих випадках МЗС видаватиме дозвіл на в'їзд в Україну. З понеділка на вівторок закривається авіасполучення", - розповів глава МЗС.

Кулеба закликав українців, які перебувають за кордоном, терміново повертатися: "У вас є час фактично до вівторка, щоб повернутися в Україну рейсовими літаками".

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Міністр підкреслив, що після вівторка українські посольства і консульства будуть на зв'язку з українцями за кордоном і відстежуватимуть ситуацію.

"У разі критичної необхідності евакуації збиратимемо людей і вивозитимемо спецлітаком. Саме так ми зробимо з тими українцями, які застрягли на кордоні Італії та Словенії", - зазначив Кулеба.

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