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14.03.20 13:08

Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні щодо коронавірусу, згодом дав роз’яснення. ВIДЕО

13 березня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що від короновірусу "помруть всі пенсіонери". Пізніше МОЗ пояснило суть сказаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Між іншим, цей вірус дітей не вражає, а зараз помруть всі пенсіонери", - сказав Ємець.

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Увечері 13 березня на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилося роз’яснення з приводу заяви Ємця.

"Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку. Згідно зі світовою тенденцію та медичними дослідженнями, вони мають чи не найвищий ризик зараження та подальших летальних наслідків. Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики", - процитувала пресслужба коментар міністра.

За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

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