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14.03.20 17:18

Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, - Андрій Білецький. ВIДЕО

Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький вважає, що жоден доброволець не візьме нагороду від президента України Володимира Зеленського.

Про це Білецький заявив під час виступу на Марші добровольців у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Зеленський говорить: я ініціюю нагороди добровольцям. Нам не потрібні нагороди від людини, яка зраджує все, за що ми боролися і воювали. Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського", - сказав Білецький.

За його словами, Зеленський говорить про нагороди водночас, коли десятки добровольців і ветеранів сидять за ґратами. При цьому Білецький нагадав про рішення суду, що відправив двох членів "Національного корпусу" під арешт за хуліганські дії під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

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"Вчора доброволець Олександр Волков, який очолював охорону проукраїнських мітингів у Донецьку навесні 2014 року, який потрапив   "на підвали" ДНР, якого катували, який втік, вступив до батальйону "Донбас", пройшов весь шлях, потрапив в Іловайський котел, вирвався з полону і тут же вступив у полк "Азов", провоював чотири роки - отримав від Зеленського арешт за те, що він "з особливою зухвалістю" порвав плакат так званої "платформи примирення" із ЛДНР. Це - реально ті нагороди, які Зеленський хоче вручити добровольцям сьогодні", - сказав Білецький.

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