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14.03.20 19:14

Марш українських добровольців відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветеранське братство 14 лютого організувало марш у Києві. Учасники протестують проти капітуляції України.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, хода почалася від стадіону ЦСКА на Повітрофлотському проспекті, а завершиться біля посольства РФ.

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"Ми, ветерани російсько-української війни, запрошуємо побратимів та усіх небайдужих українців на Марш добровольців, що відбудеться 14 березня у Києві.

Ми не вагаючись стали на захист України, коли ворог прийшов на нашу землю. Ми звільняли окуповані українські міста та втрачали на фронті наших побратимів. І ми не допустимо, щоб тепер влада домовлялась з ворогом за нашими спинами, ведучи Україну до капітуляції", - йдеться в описі заходу на фейсбук.

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Фото, відео: Олег Богачук

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