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14.03.20 22:22

Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хода від стадіону ЦСКА до посольства РФ Повітрофлотським проспектом завершилася виступами учасників та запаленими фаєрами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 01
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 02
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 03
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 04

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Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 05
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 06
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 07
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 08
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 09

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Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 10
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 11
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 12
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 13
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 14

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Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 15
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 16
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 17
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 18
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 19
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 20

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Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 21
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 22
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Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 26

Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 27
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 28
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві 29
Фото, відео: Олег Богачук

За інформацією Відділу комунікації поліції Києва, в вечірніх заходах брало участь близько 1000 осіб. Порушень громадського порядку допущено не було.

Нагадаємо, День українського добровольця відзначається 14 березня, в річницю прибуття 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1-й БОП НГУ ім. Кульчицького.

17 січня 2017 року Верховна рада України з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості прийняла постанову "Про встановлення Дня українського добровольця".

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