Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Фото, відео: Олег Богачук

За інформацією Відділу комунікації поліції Києва, в вечірніх заходах брало участь близько 1000 осіб. Порушень громадського порядку допущено не було.

Нагадаємо, День українського добровольця відзначається 14 березня, в річницю прибуття 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1-й БОП НГУ ім. Кульчицького.

17 січня 2017 року Верховна рада України з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості прийняла постанову "Про встановлення Дня українського добровольця".