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15.03.20 20:45

Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сотні українців намагаються виїхати з Польщі до 17 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Львів, ті, хто виїжджають, штурмують автобуси і вишиковуються в черги на пішому переході. Перевізники встановили завищені тарифи.

Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 01
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 02
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 03
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 04

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Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 05
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 06
Фото: lviv.depo.ua

За словами консула України в Любліні Артема Волоха, близько другої години дня польські прикордонники дозволили водіям перевозити пасажирів.

Як повідомляє пресслужба посольства України в Польщі в Twitter, формуються списки громадян, у яких виникли труднощі з поверненням у країну через заходи, вжиті у зв'язку з пандемією коронавірусу. Щоб потрапити в списки, потрібно заповнити форму.

Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 07

Нагадаємо, 14 березня в Польщі ухвалили рішення призупинити міжнародне залізничне й авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд у країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.

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