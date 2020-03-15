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15.03.20 22:59

Спецрейс із евакуйованими з Італії прибув до "Борисполя". ВIДЕО

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак, який забрав громадян України, заблокованих через карантинні заходи на кордоні Італії та Словенії.

Прибуття спецрейсу з евакуйованими українцями транслювалося на facebook-сторінці Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, група українців опинилася заблокованою на кордоні між Італією і Словенією, оскільки словенські прикордонники не пускають їх в країну через заходи з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.

Рішення про евакуацію українців з Італії уряд ухвалив на позачерговому засіданні в суботу, 14 березня.

15 березня в Італію вилетів борт по 95 українців, що не потрапили на батьківщину через перекриті Словенією кордони. В Україні їх відправлять на два тижні в самоізоляцію.

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