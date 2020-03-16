Жінку, яка повернулася з Іспанії, госпіталізували з підозрою на коронавірус на Тернопільщині. ВIДЕО

Про це в Facebook повідомив мер Чорткова Володимир Шматько, передає Цензор.НЕТ.

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"Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, потім її стало зле і вона зійшла на автостанції в Чорткові. Жінку госпіталізували в місцеве відділення Чортківського лікарні. Епідеміологи поки досліджують її аналізи на коронавірусну інфекцію", - повідомив Шматько.

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Він підкреслив, що жінка повністю ізольована. Всі пацієнти були переведені в інші відділення. Їй було надано необхідну допомогу, взяті тести, які зараз досліджуються епідеміологами.