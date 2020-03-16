"Якщо ми самі припиняємо вогонь - ми показуємо всьому світу, що не можемо чинити опір", - Бутусов. ВIДЕО

Про це головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив у програмі "Рандеву" Яніні Соколовій.

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Він переконаний, що потрібно скласти документ - план щодо війни з Росією, за який хтось у владі нестиме відповідальність.

"У нас вся проблема у владі, що ніхто не хоче нести відповідальність. Немає охочих викласти свої думки на папері, підписатися і сказати:"Має бути так, тому що я вважаю це аргументованим". Чому так треба зробити? Тому що ціна цих переговорів - це чиєсь життя".

"Чи можемо в таких умовах погодитися на припинення вогню, про що говорять різні партії, президент Зеленський. Чи можемо ми ставити це першим пунктом? Ну звичайно ж ні! Спочатку повинні бути гарантії наших прав, за те, що буде припинено опір. Ми ж стріляємо не тому, що це комусь подобається, а тому що Росія багато разів порушувала умови перемир'я. Якщо ми зараз в односторонньому порядку будемо бажати першим пунктом припинення вогню - ми його отримаємо, так само, як його отримала в 1999 році Молдова і в 2008 Грузія. Якщо ми самі припиняємо вогонь - ми показуємо всьому світу, що ми не можемо чинити опір. Це означає, що ми, політично, як держава, не можемо з цією ситуацією впоратися, у нас немає більше стійкості, ми не бажаємо більше битися за окуповані території, і визнаємо, що Росія може робити, що вона захоче. Після цього будь-які політичні домовленості нічого не варті", - переконаний Бутусов.

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