"На санкції плювати, ми заробили стільки ж, скільки втратили", - Путін. ВIДЕО

Про це президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв'ю ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

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"Та плювати на них, на ці санкції!" - сказав Путін, коментуючи зауваження, що через Україну росіяни "нарвалися на санкції".

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"За різними оцінками, ми втратили майже $50 млрд, але ми і заробили стільки ж. Чимало, але це змусило нас мізки включити. Ми витратили доволі багато грошей на так зване імпортозаміщення - і почали виробляти такі продукти і такі технології використовувати, яких раніше у нас не було, або ми їх просто забули і втратили. Ми відтворили це все.

І це йде нам, безумовно, на користь, це диверсифікує нашу економіку, по суті, допомагає нам вирішувати ключове завдання", - пояснив Путін.