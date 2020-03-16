"Трактор вилікує всіх!", - Лукашенко закликав білорусів не піддаватися паніці через коронавірус. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на нараді з чиновниками.

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"Не було б щастя, та нещастя допомогло: ну хоч навчили нас доглядати за собою, той, хто не вмів, вчасно руки мити, полоскати та інше. Це теж корисно. Але не треба ніякої паніки. Треба просто працювати. Особливо зараз, на селі. Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!", - сказав білоруський президент.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в Білорусі зареєстровано 36 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

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