Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
16.03.20 14:17

У нас немає реальної статистики щодо коронавірусу: хворих і померлих набагато більше, - Тимошенко. ВIДЕО

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні та світі настав час стати єдиною національною командою, щоб разом протистояти загрозам, які сьогодні стоять перед країною.

Про це завила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на Погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій і груп у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю всіх - відкладіть у бік всі політичні амбіції, спірні питання і протистояння. Зараз усім треба об'єднатися в єдиний антикризовий штаб з однією метою - врятувати громадян і Україну. Як прем'єр-міністр, який пройшов і фінансову кризу, і епідемію тоді іншого вірусу, готова особисто працювати в потрібному місці без вихідних і відпочинку для того, щоб країну в цій ситуації захистити. Не можна втрачати ані дня, ані години, ані хвилини ", - заявила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" наголосила на конкретних кроках, які можуть захистити людей.

Також читайте: У Чернівецькій області з підозрами на коронавірус госпіталізовано 30 осіб, - ОДА

"Нам необхідно зробити карантин абсолютним", - заявила Тимошенко.

"У нас немає реальної статистики, що у нас відбувається із захворюванням. Зараз не час розбиратися, хто в цьому винен. Нам необхідно негайно цю статистику відновити, тому що я стверджую, як людина, яка розуміє, що каже, - у нас набагато більше захворювань, і набагато більше померлих, але ми цього не знаємо", - акцентувала Тимошенко.

"Потрібно, щоб усі ЗМІ надали інформацію, за яким телефоном звертатися, якщо є підозра навіть на мінімальну температуру або нежить. Йдеться про те, що звичайна людина сьогодні не знає, куди звернутися, щоб провести тест будинку, не ходячи до лікарень, лабораторій. Я прошу владу - зробіть зараз загальну інформаційну лінію повідомлень, до кого звертатися і де безкоштовно отримати достовірний аналіз на наявність коронавірусу - щоб люди зайвий раз не виходили з дому", - додала Тимошенко.

Крім того, політик звернула увагу на необхідність забезпечення всіх, хто перебуває в самоізоляції і сидить вдома з дітьми, лікарняними листами, як це практикувалося в 2009 році, щоб люди мали можливість дотримуватися умов карантину.

Також читайте: Формується список чартерів для повернення українців у країну після 17 березня, - МЗС

"Звичайно, потрібна масштабна і централізована закупівля антивірусних препаратів для того, щоб вся країна почувалася захищеною", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом, один з них летальний.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100