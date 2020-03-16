"Як колишня журналістка з інтересом протестую "портновщину": Чорновол повідомила про повістку в суд. ВIДЕО

Про це вона заявила у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні мені принесли повістку до Печерського суду про обрання мені запобіжного заходу. Моїх сім прокурорів і одинадцять слідчих хочуть від мене особисту підписку про невиїзд і мій закордонний паспорт. Але я відмовляюся це робити", - сказала вона.

За словами Чорновол, вона продовжить займатися розслідуваннями.

"Я переконана - вибір є. Особисте зобов'язання - це особисте зобов'язання, і я не збираюся його давати, тому що не зробила ніякого злочину. Справа моя мізерна, а мені треба пересуватися по країні, щоб працювати. Я розслідувач, я публікую різні корупційні схеми, я завжди цим займалася, коли була журналістом, коли була депутатом і зараз як політик в опозиції, і у мене дуже багато планів. Я розумію, що мене хочуть зв'язати і зменшити мою активність, їм мало, що спецназ ДБР покалічив мені ногу і я не можу пересуватися без милиць. Їм ще треба таким чином зменшити мою активність", - зазначила Чорновол.

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"Це якийсь комплімент, який означає, що я хороший розслідувач і опозиціонер, але мені треба працювати. Я не буду давати особисте зобов'язання про невиїзд, тому що я не збираюся його виконувати", - додала вона.

Також Чорновол підкреслила, що цей суд над нею є важливим тестом на незалежність судової системи України.

"Справа моя нікчемна і злочина я ніякого не скоювала. Це ганебно - йти на суд через те, що я вихопила телефон шарієвського провокатора. Але як колишній журналіст я з інтересом протестую "портновщину". І пропоную всім подивитися, як працює портновська каральна система, ДБР, Кримінальний процесуальний кодекс. Цими інструментами будуть заганяти мене. Портнов аж трясеться, щоб помститися мені за все: Майдан, конфіскації активів Януковича. Але я знову отримаю перемогу. Замість того, щоб йти на портновський суд і видаватися жертвою, я краще буду боротися і оприлюдню одну слабку точку зеленої влади", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше фракція "ЄС" висловила рішучий протест системним порушенням Закону про статус народного депутата працівниками Державного бюро розслідувань.

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