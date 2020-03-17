105 громадян України застрягли на Шрі-Ланці: "Бориспіль" відмовився приймати літак. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Пасажири розповідають, що вони мали вилетіти зі столиці Шрі-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо - Дубай - Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде. Однак пізніше українцям відмовили в реєстрації.

Представник авіакомпанії FlyDubai пояснив, що Україна відмовилася їх приймати. При цьому авіакомпанія готова доставити пасажирів в Україну. Зазначається, що серед тих, хто застряг на Шрі-Ланці, багато дітей.

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Нагадаємо, з опівночі 17 березня Україна скасувала всі міжнародні регулярні пасажирські рейси. Це обмеження діятиме щонайменше до 3 квітня. Такі безпрецедентні заходи вжито для недопущення поширення коронавірусу COVID-19.