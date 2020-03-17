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17.03.20 09:13

105 громадян України застрягли на Шрі-Ланці: "Бориспіль" відмовився приймати літак. ВIДЕО

У Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їхніми словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Пасажири розповідають, що вони мали вилетіти зі столиці Шрі-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо - Дубай - Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде. Однак пізніше українцям відмовили в реєстрації.

Представник авіакомпанії FlyDubai пояснив, що Україна відмовилася їх приймати. При цьому авіакомпанія готова доставити пасажирів в Україну. Зазначається, що серед тих, хто застряг на Шрі-Ланці, багато дітей.

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Нагадаємо, з опівночі 17 березня Україна скасувала всі міжнародні регулярні пасажирські рейси. Це обмеження діятиме щонайменше до 3 квітня. Такі безпрецедентні заходи вжито для недопущення поширення коронавірусу COVID-19.

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